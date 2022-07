¿Vuelve a casa por Navidad?

¿Qué pasa ahora con Puigdemont? Tras casi cinco años huido, podría estar llegando al final de su viaje. El abogado general del Tribunal de Justicia de la UE concluye que Bélgica no puede rechazar la entrega de los cerebros del procés reclamados por el Supremo basándose en el riesgo de que se violen sus derechos fundamentales si no demuestra deficiencias sistémicas, ni dudar de las competencias del órgano judicial español para emitir las euroórdenes. La opinión no es vinculante, pero en la mayoría de los casos las sentencias siguen la línea marcada por estos dictámenes. El trámite es lento y llevará meses, pero esta vez sí, parece que el expresident podría volver a España –ya veremos si a casa o a otro sitio– por Navidad.

¿Dirá Itala ‘Ciao’ a Mario Draghi? El país encara su enésima crisis política tras el anuncio de dimisión de su primer ministro después de que el M5S no votase una moción de confianza en el Senado. El presidente Matarella no la acepta y da cinco días para solucionar la crisis. Pase lo que pase, la bolsa local ya pagó la incertidumbre con un nuevo desplome. Europa no gana para sustos. ¿Qué más puede pasar?

¿Cuándo nos concienciaremos del daño que causan los productos que tiramos por el retrete y terminan en ríos como el Sarela? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.