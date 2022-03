Wladimir Rosinskij: “PangoliNN”, con la “OSG”, dirigida por Josep Pons

Wladir Rosinskij pondrá en atriles “PangoliNN” con la “OSG” dirigida por Josep Pons, en el Palacio de la Ópera de a Coruña-20´00- mañana y el día 25, entre “Vorspiel zu eine drama” de Franz Schreker y una selección de la ópera “Electra”, de Richard Strauss. Josep Pons, Premio Nacional de Música, en 1999, vivió un período de grandes logros en el Teatre del Liceu, en producciones como “Katia Kabanova”, “Tristan e Isolda”.”Rodelinda”, “Electra” de R.Strauss o el estreno de “L´Enigma de Lea”, de B.Casablancas. Cumplió como director honorífico de la O.Ciudad de Granada, al tiempo que frecuentaba formaciones como la Dresden Staatskapelle, la WDR Köln, la Royal Stokholm P., la Gewandhaus O., la City of Birmingham o certámenes como los Proms. Grabó para sellos como “Harmonia Mundi” o “Deutsche Grammophon”, logrando galardones como “Choc de la Musique”, por “Noches en los Jardines de España”, de M.de Falla, junto a Javier Perianes, y que se ratificará también con la “Sinfonía” de L. Berio o sus “10 Frühe Lieder Mahler/Berio”, con la O.S. de la BBC y Mathias Göerne, con la que también grabó la ópera “Goyescas”, de E. Granados.

Wladimir Rosinskij- “PangoliNN”, viene precedido de trabajos como el “Concierto Misterio”, para chelo, contrabajo, orquesta sinfónica y electrónica, un encargo de la “As. Española de Orquestas Sinfónicas” y la “Fundación SGAE”, en el que participaron Rouslana Propenko, Uxía Martínez Botana, David Villa y Abraham Cupeiro, tras haber ofrecido obras como la “Sinfonía para dos violas y grupo de rock”, “Taymir”, estrenada por Natalia Tchitch y David Quiggle. Destaca en su quehacer, los dominios de un claro poliestilismo que destaca por la mezcla de timbres, estilos y el protagonismo de nuevos instrumentos. En las “Xornadas de Música Contemporánea”, de Santiago, de 2015, dirigió a la “Camerata de la OSG”, con la colaboración de Frank Stadler, concertino de la O. del Mozarteum de Salzburgo, estrenando el “Concierto para violín y cuerdas”, añadiendo “Epitafio” y Fluvius Conscientia 2”, que daba título al programa, que incluís “Mondsee”, de Johanna Doderer y “Salomon- Fragment”, de Hossam Mahmoud. Rosiinskij se decidió por el ejercicio de la composición, tras su traslado a Viena para incorporarse en estas labores en la Hochshule y poco antes de integrarse en la “OSG”, en 1997, momento en el que el primer estímulo de peso, le vendrá a través de Víctor Pablo Pérez. Cada obra suya, resulta un mundo cerrada en sí misma, desde las que requieren planteamientos más convencionales a las que optan claras innovaciones en lo relativo a las cuestiones técnicas o los medios puramente técnicos sobre los recursos del sonido, en los que el apoyo de compañeros como Margarita Mariño, Vicente Aribu, Jeffrey Johnson o Risto Vuolante y Florian Vlashi, aportan aspectos de gran resolución instrumental.

Franz Schreker con una obra peculiar, “Vospiel zu eine drama”, compositor que destacará por óperas como “Der ferme Klang”, “Der Schatzgräber”, “Der Schmied von Gent” o “Die Gezeicheten”, y cuya recepción no resultará fácil, hasta que recientemente, comienzan a salir del ostracismo. Un judío austrohúngaro, con el estigma arrastrado por una época patética, y que con todo respondía a los beneficios culturales de la República de Weimar y que aquellos primeros proyectos, le ubicarán a la altura de los años 20, sobresaliendo en los planteamientos por la acentuación de los personajes. En lo concreto, su música es tan personal y desbordante, que hace difícil su encasillamiento. Algo encontraremos de Richard Wagner, un Puccini, en la distancia, aunque no el verista; derivados impresionistas de Claude Debussy y un tanteo en sus vecinos de la “Segunda Escuela Vienesa”, Arnold Schönberg y Alban Berg. El músico dirá de sí mismo: “Soy impresionista, expresionista, internacionalmente futurista, verista musical; judío, y de éxito, gracias al poder judío; cristiano y fabricado por una camarilla católica bajo el padrinazgo de una princesa vienesa archicatólica. Soy un artista de la música, un mago de la música, un esteta de la música...y no tengo pizca de sentido melancólico. Y soy un metodista de la más rara especie, pero un armonista anémico, perverso ¡aunque un músico pura sangre!. Soy desgraciadamente, erotómano y ejerzo un efecto malsano sobre el público alemán”

Aquel período crucial de entre guerras, que marcó un punto álgido en el que una arriesgada generación pretende romper con la precedente saturada de un postromanticismo llevado hasta la saciedad, bajo la dependencia de reconocidos academicismos. Y nuestro compositor, mantendrá un ideario sin mácula, en una posible vanguardia en la que aparecen Ernst Krenek, Alois Hába, Bertohld Goldsmidt, que se habían formado con él, en sus aulas de Berlín, hasta las consecuencias que traerán los años fatídicos, en los que caerá sobre ellos el peso del calificativo de compositores “degenerados”. El cierre de la Academia Prusiana de Bellas Artes, será una de las consecuencias y para su propia biografía, el fatídico infarto que acabará con su vida dos días antes de cumplir los 56 años, un 21 de marzo.

Selección de la ópera “Elektra” , aquella visión de la Grecia clásica según su apreciado Hofmannsthal y siguiendo quizás el espíritu dionisíaco de Nietzche. Un tamiz pasado por la criba del psicoanálisis que trata al personaje fundamental planteando no saña la venganza sangrienta. La obra de Óscar Wilde valdrá como irrenunciable inspiración como bien sabemos, pero será músico y libretista quienes acaben decidiendo para este proyecto plagado de oscuras indagaciones en las pulsiones más siniestras. Una ópera corta y suficientemente densa para cundir en sus ambiciones. El “leitmotiv” resultará la permanente confrontación entre “Elektra” y “Clitemnestra”, consiguiendo con ello la obra más tensa del músico, caracterizando los aspectos marcados por un lenguaje hipercromático que con fortuna, bordea la atonalidad. En puja estará con “Salomé”, que obliga a la soprano a enfrentarse a uno de los roles más despiadados del género lírico. La elaboración orquestal de “Elektra”, pertenece al momento en el que Strauss, era Generalmusikdireckor, en Berlín, en la primavera de 1908 y que aprovechará para concederse un año de excedencia sin sueldo, en el que acabará sucediendo al mítico Weingartner.