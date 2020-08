X Aniversario del “Taller Atlántico Contemporáneo”

Una década del “T.A.C”, que dirige Diego García con el concierto que ofrecen en la Finca de Vista Alegre- 20´00 h.- y que se ajusta a dos obras, un clásico en toda regla, Luciano Berio con las “Folk Songs, para siete instrumentos y mezzosoprano” y una de encargo del contrabajista Alfonso Morán, una propuesta del grupo, “Resoan sen cantos estes cantares”, en distintos tiempos: “Mais alá das Mariñas”, “Catro vellos mariñeiros en terra”, “O Rodaballo, ese peixe romboidal”, “Outro encaixe de Camariñas”, “Pousa e repousa”, “Marcha fúnebre para o gato do saco”, “Unha glossa para Fisterra”, “Fantasía para Lela”,”Lévame a bailar a beira do mar” y “Morriña total”. Morán, contrabajista de la “RFG”, es un músico que se produce profesional en los ámbitos que van desde los géneros barrocos y músicas antiguas-“Capela Compostelana” o “Ars Combinatoria”-, a los límites del jazz- Nani García, Roberto Somoza, Steve Brown y la “O. de Jazz de Galicia-, y los folkies con signos autóctonos- “Luar na lubre” o Uxía. Recurrimos a las apreciaciones que sobre la misma nos cede amablemente el autor: “Resoan sen cantos estes cantares”, pretende incidir no feito de que se trata de pezas instrumentais construidas sobre a melodía de cantos populares. Esta articulada como unha sorte de suite composta por dez breves pezas nas que se utilizan sendas melodías de cantos populares galegos- de moi diversa índole- revestidas con varios recursos musicais, cun tratamento libre, para dotalas dun aspecto mais propio da música de cámara, mais deixando sempre intacto esa liña melódica coñecida a nivel popular.

O título de cada peza reflicte expresamente a canción da que se parte. Ainda que en rigor son unos arranxos musicais de unhas melodías dadas, o obxetivo pretendido foi o de arroupalas de modo que o ouvinte que teña escoitado ou cantado con frecuencia esas cancións poda atender fácilmente ao material musical de nova elaboración sen perder de vista ese territorio que lle é coñecido. Diversos elementos característicos dentro das melodías ou-especialmente-das letras das cancións foron tidos en conta á hora de ambientar musicalmente cada unha das pezas, procurando remarcar cos instrumentos algún detalles descriptivos, emocionais ou mesmo- en ocasións-humorísticos que nelas se expresan. As versións orixinais da maior parte destas pezas foran compostas para outro plantel de instrumentos entre 2013 e 2014, en resposta a unha encomenda da Televisión de Galicia. Para o programa “No bico un cantar”, que dirixía Senén Bernárdez. Por outro lado, unha versión previa da peza que abre o ciclo, “Mais alá das Mariñas”, foi construida a proposta de Luís Soto, para o seu proxecto do “Atlantic Flute Quartet”. Todo ese material foi expresamente revisado, re-elaborado e re- instrumentado, nesta ocasión para a celebración de décimo aniversario do Taller Atlántico ontemporáneo .

Tuvo la fortuna de seguir la docencia de Ludwig Streicher, quien ayudó a forjar su trayectoria. Streicher, dio al instrumento las condiciones para su engrandecimiento como solista y en los años de jubilación, nuestros profesionales tuvieron acceso a sus conocimientos, desde los cursos Manuel de Falla, de Granada, o las estancias en Galicia, en donde se encontró con Ángel Soler, tras la invitación de Antonio Iglesias- director de los “Cursos I.U. de Música en Compostela”-, destacando su etapa en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, a instancias de Zubin Mehta. Santiago le conoció desde el “I Encontro Nacional de Contrabaixo Ludwig Streicher”, en 2002, al que sin embargo no pudo asistir. A mayores, Alfonso Morán, puntualiza sobre el tema: “Streicher non comenzou a expandir a súa experiencia en España unha vez chegado á xubilacion, senón que en en deteminado momento- en 1973, e daquela tiña só 53 anos- deixou o seu posto como primeiro contrabaixo na Filharmónica de Viena, para dedicarse plenamente á súa carreira de solista e á docencia en Viena e outros lugares. O primeiro curso en Granada fora en 1971, o concertó en Galicia de 1974, e mais adiante virían os fructíferos anos na Escola Reina Sofía, de 1992 a 2002. Do Festival de Contrabaixo “Ludwig Streicher”, que fora impulsado por Carlos Méndez e noquee u colaboraba como profesor de Improvisación e Jazz, celebrouse nove edicións consecutivas. O profesorado estaba composto fundamentalmente por exç alumnos do maestre austríaco na súa Cátedra Superior de Música Reina Sofía. A primeira edición celebrouse no verán de 2002, en vida do mestre, pero a súa saúde impediulle asistir e finou menos de un ano despois.”

El “T.A.C.”, fue agrupación clave en las actividades musicales del Departamento de Música del “CGAC”, compartido con “Vertixe Sonora”, la formación se había presentado en el 2010 en la Praza do Obradoiro, con la obra de Mauricio Kagel “Eine Brise”, acción fuxida para 111 ciclistas, con el aliciente reivindicar la cercanía de la música contemporánea para interactuar con el público con nuevos formatos. Año en el que también colocaron un piano de cola en el Faro de Fisterra, para interpretar obras de Satie, “Vexations”. 18 horas ininterrumpidas de música y en el “CGAC”, presentó un ciclo de 6 conciertos dedicados compositores gallegos. Con “Siniestro Total”, en las antípodas creativas, estrenó la Suite Suicida “Land of Oppotunity”, de Javier López de Guereña. En la Cidade da Cultura, colaboraron en sendos ciclos de 2011 y 2012, denominado “Seráns do TAC”, entre música, humor y gastronomía, compartiendo avatares con Quico Cadaval, Julián Hernández, Diego Masson o el maestro Paul Daniel y firmas de prestigiosos restauradores. El grupo presentó credenciales en el Auditorio Nacional, el Festival de Granada, la Quincena Donostiarra o nuestro Auditorio y en 2013, recibió el Premio Galego da Crítica, en la categoría contemporánea, para esta formación de carácter abierto.

Diego García Rodríguez, el director, ampliamente versado, probó también las mieles de la lírica operística, en colaboración con los festivales de arraigo, partiendo de “Hansel und Gretel”, de Humperdinck, en el Teatro Real; “Rigoletto” y “Macbeth”, de G.Verdi; Una “Carmen” bizetiana, en la Opera Baltycka, de Polonia; y en 2015, con la Compañía Donostiarra “Opus Lírica”, “Il barbiere di Siviglia”, o “Rigoletto”. Más próxima en sus acostumbrados discursos, “La ópera de tres reales”, de Kurt Weill/ B.Brech, arropando al “CDG”, con dirección escénica de Quico Cadaval, además de los estrenos de “It makes no difference...”, de Simone Spagnolo, dentro del Festival “Tête a tête”, de los Riverside, de Londres y “Die traumende Knaben”, de Torsten Rasch, en Dartmoor (UK). Fue invitado en 2019 para un “Don Carlo” de Verdi, en el Teatro Real. Obtuvo el magisterio de dirección en la Zürcher Hochschule der Kunste, de Zurich, ampliando con su maestro Diego Masson.

El evento del “T.A.C” en este décimo aniversario, estará cubierto por Luis Soto-flauta y pícolo-; Saul Canosa- clarinete y clarinete bajo-; José Vicente Faus- percusión-; Alba Barreiro- arpa-; Nicasio Gradaille- melódica y toy piano-; Ioana Ciobotaru- viola-; Álvaro Quntanilla- chelo-; Alfonso Morán- contrabajo- y la mezzo Patricia Silveira. Excelente impresiones dejó en grupo en las ediciones de las “Xornadas Comtemporáneas”, de las que podemos recordar “The Rothko Chapel”, de Morton Feldman, en colaboración con “Vox Stellae” y una charla de Montserrat Capelán; “Vox Balaenae”, de Georg Crumb, preludiada por el Dr. Antonio Segura. Un especial en el Teatro Principal, con piezas de J.López de Guereña, Javier Arias Bal y David Cuevas. “La Cabeza del Dragón”, de “Don Ramón de las barbas de chivo”- Valle Inclán-, dramaturgia de Quico Cadaval y música de Javier María López, quien dirigiría al grupo en la Sala Ángel Brage. “Anatomías musicais”, con video creación de Laura Iturralde y composiciones de Fernando Buide del Real- “Inger mi calices”, en estreno- y Maxwell David Vesali, con ”Vesali Icons”. La obra de Buide se presentaba como una especie de pieza concertante para flauta solista y pequeño grupo instrumental. Integraron el “T.A.C.”, el chelista Álvaro Quintanilla, la viola Ionna Ciobotaru, el flautista Luis Soto, el clarinetista Saúl Canosa, el pianista nicasio Gradaille y el percusionista José Vicente Faus, en el propio “CGAC”.

Luciano Berio con las “Folk Songs, para siete instrumentos y mezzosoprano”, ciclo compuesto para su estimada Cathy Berberian y que apuesta por arreglos tonales para conjunto musical pequeño, sobre canciones procedentes de Francia, Italia, Azerbaiyan y Estados Unidos. El autor, por su proceder, ubicaba sus músicas en los contextos radicales, apurando violentas transformaciones sobre el telón de fondo de los movimientos contestatarios de los sesenta. Siempre pretendió que los creador del momento, se involucrasen con la situación de la realidad circundante. Cathy Berberian (1925/83), descataría por las veladas proustianas montadas con Bruno Canino, con un vestuario de “Erté”. “RNE”, editó un registro primoroso con una actuación inolvidable de ambos. En el 50 fue alumna de G. del Vigo, en Italia, en donde se encontró con Berio, con quien conviviría quince años, siendo el modelo ideal para sus canciones