Xabier Casal, solista de “Tableaux de Provence, para saxo alto y orquesta”, de Paule Maurice

Xabier Casal rescata para la sesión de la “RFG”, la obra de Paule Maurice, “Tableaux de Provence, para saxo alto y orquesta”, de la francesa Paule Maurice, bajo la dirección de Corinna Niemeyer, en el Auditorio de Galicia- 20´30 h.-, para repetir mañana en el Auditorio de Ferrol, un programa que incluye la “Sinfonía nº 31, en Re M. K. 297 (París), De la Suite sinfónica de Jacques Ibert, “Restaurant au Bois de Boulogne”, la cuarta de las piezas y la “Sinfonía n º 86, en Re M. (París), de F.J.Haydn. Pauline Maurice (1919/67), fue una compositora que compuso en especial piezas para la escena, como “Les caprices de Marianne”, “On ne badine pas avec l´amour”, “Watheau” o “Petonnet”, dejando un estudio en el último año de su vida para saxo alto “Volio”. La obra elegida, es producto de un trabajo en común con su pareja Pierre Lantier, “Prix de Rome” de 1937, y del virtuoso intérprete Marcel Mule, en el año 1947. Paule fue alumna dilecta de Jean Gallon, de quien sería asistente en el Conservatorio de París, de Noël Gallon y de Henri Büsser, además de formarse en la École Normale de Musique parisina.

Interesa la personalidad de Marcel Mule (1901/2001), creador de la nueva escuela francesa de saxofón y que dinamizó en años boyantes el “Cuarteto de la Guardia Republicana”, que con él, integraban René Chaliné, Hippolite Pamboert y George Chouvet, que se mantendrá activo durante años, antes de que apueste por el renovado “Marcel Mule Quartet”, en el que figuraban André Bauchy, George Goudret y Marcel Josse. Se interesó por la realización de transcripciones, en las que no faltaron “Sevilla”, de la “Suite española op. 47”, de Albéniz. Para él, compusieron obras G.Pierné, Florent Schmitt o Henri Tomasi, de quien recientemente, tuvimos el “Concierto para trompeta”, por Hakan Hardenberger, con la “OSG”. Entre sus galardones destaca un “Premio de la Ac. Charles Cross” y esa importancia como intérprete, estará confirmada por el tratamiento de la forma liviana de la embocadura, la precisión en la calidad de las emisiones, el dominio de la respiración y el cuidado del vibrato.

Xabier Casal, con experiencias regulares con nuestras orquestas, fue invitado para colaborar en La Universidad East Anglia (UK), la Autónoma de Zacatecas (México), o la Yamaha Saxophone Taiwan, y es artista activo del “Fukio Ensemble”, con el que participó en certámenes como Tripclubbig Kolner Philharmonic, el Intersonotone Berliner, el Mosek Musik Fest, la Fundación Juan March, el “ENSEMS” y otros de primera línea. Es profesor del Conservatorio Superior de Música de Illes Balears, además de colaborar con artistas como George Asperghis, Fabien Levy y G.Friedrich Hass. Corinna Niemeyer, la directora, comenzó su andadura con la O.C. de Luxemburgo y la O.F. de Roterdam, probando posteriormente con la Danish National S. O.; la Kammerakademie Postdam; la MDR Sinfonieorchester; el Comunale di Bologna; la O.N. des Pays de la Loire o el Ensemble Moder. Se formó en la Hochschule der Kunste Music Zurich y es un ejemplo de un profundo interés por compaginar los clásicos con las vanguardias. Fue asistente de Ivan Fischer, Lahav Shani y de Yannick Nézey Séguin.

En esta línea de obras relativamente frecuentes, contaremos con la cuarta pieza de la “Suite sinfónica”, de Jacques Ibert, “Restaurant au Bois de Boulogne”, pieza que se añade a “Le métro”, “Faubourgs”, “La Mezquita de París”, “Le paquebot Ille de France”, y “Parade foraine”, de 1930, modelo de estilos de confluencias de derivados jazzísticos en el estilo Tin Pan Alley, el charleston o el foxtrot, que tan bien calaron en el “Grupo de los Seis”, en el que realmente no estaba integrado, pero que sí compartirá con colegas como Milhaud o Honneger. Con las cartas a favor, supo encontrar la vía propicia desde la consecución del Prix de Rome, en 1919 y así vendrán las obras para ballet o los trabajos para el cine: “Don Quijote”, de Pabst, quizás el más prestigiado, sin que dejemos al margen los compromisos para el teatro. Llegó a ser director de la Villa Medicis, de Roma y de la Unión des Théâtres Lyriques, además de miembro de la Academia de Bellas Artes, ocupando la plaza de G.Ropart.

Reclamo parisino, pues, en el repertorio del clasicismo con dos obras a la par. La “Sinfonía, nº 31, en Re M. K. 297 (París), de W.A. Mozart, curiosamente escrita para un público del que el salzburgués no se fiaba en exceso, limitándose simplemente a agradar, asunto que consiguió, para la serie de “Concerts Spirutuals”, organizados por Jean Le Gros. Un “Allegro assai” que irrumpe con poderosos acordes, hacia una escala ascendente, apostando por llamar la atención, antes de que clarinetes y fagotes, respondan a las cuerdas; todo perfectamente tramado en su desarrollo, para conducirnos en un vistoso aire de marcha a un lustroso “ritornello” que recupera los compases iniciales. El “Andante”, especie de rondó, no duda a un juego entre distintos instrumentos en los pasajes que se escuchan, tiempo calculado para gratificar a Le Gros y su público. El autor, con perspicacia, había pensado en un “Andante più sotto voce”, más relajado y del que existen dos versiones, una primera puesta en duda por el demandante y la definitiva acorde con el autor, que no dejará de mantener sus dudas. El “Allegro” final, con un claro protagonismo de los violines, prepara la cadencia en “tutti”, en consumado reparto hacia renovadas modulaciones que se ratifican por un “ritornello”, profusamente animado y colorido.

De las seis sinfonías parisinas de F.J.Haydn, aquellos débitos adquiridos con el Conde d´Ogny, la “Hob. I. 86, en Re M.”, un perfecto entrelazado entre lo popular y las influencias galantes. El “Adagio”, pleno de sutileza, prepara la entrada del “Allegro spirituoso”, con sus dos motivos, repartidos entre las cuerdas y la orquesta. Un segundo tema, responde distanciándose, para facilitar el discurso del desarrollo, en una recapitulación de vistosas metamorfosis. El tiempo “Lento”, especie de “Capriccio”, muestra una sugestiva libertad formal, que podrá recordar a C.P. E. Bach, y que en cierto modo, cuadra dentro del espíritu del “Sturm und Drang”. El “Minueto”, un curioso “Allegretto”, resulta más extenso de lo acostumbrado, además de concedernos un trío jovial, que se expresa en el estilo de un ländler, preparando el final “Vivace”, para gloria de la trama orquestal, en un destacado trabajo contrapuntístico, facilitando el final de la obra, aceptada como la más consumada de la serie.