Xudicializar a incerteza científica

A decisión do Goberno central de pasarlles a responsabilidade da pandemia ás administracións de Xustiza non fai máis que recibir críticas. A maioría, polo que supón de abandono das súas obrigas pero tamén, aínda que non se falou moito diso, pola inseguridade de deixar totalmente nas mans dos xuíces cuestións que son fundamentalmente de carácter científico. Sobre todo en contextos de alta incerteza, como é a situación actual, na que a toma de decisións xustas e proporcionadas presentan serias dificultades. É unha problemática que desde hai xa máis de vinte anos o catedrático de Dereito Administrativo de Barcelona Esteve Pardo está a resaltar e estudar no ámbito do medio ambiente (Técnica, riesgo y derecho, 1999), e que agora, dun xeito dramático e inesperado, se tivo que ampliar á sanidade.

Nestas situacións de inseguridade científica, nas que mesmo o coñecemento experto ten serios problemas para ofrecer a última palabra, o profesional do dereito, ao que se lle supón un coñecemento científico medio, atópase totalmente desbordado e vese na necesidade de externalizar as informacións que precisa cara aos especialistas. Isto non sería un problema grave se houbese unha voz única e consolidada sobre ese coñecemento. Pero a realidade é que cando a ciencia está a enfrontarse cun problema novo e complexo e ten que formular hipóteses e poñer en práctica protocolos experimentais para a súa resolución, como está a suceder coa COVID-19, o normal é que en vez dunha soa voz xurda unha desconcertante polifonía que só un tempo, que non temos, podería chegar a clarificar.

Esteve Pardo, nun traballo recente sobre a pandemia, considera que ademais dese recurso a externalización, as administracións de Xustiza deberían de extremar o que denomina “estratexias internas de decisión”. É dicir, crear procedementos específicos de consulta, valoración e resolución, aínda que pola súa novidade e complexidade e a situación de incerteza na que se moven, serían sempre difíciles de xestionar. Algo que é moito máis grave no caso español, segundo a súa opinión, xa que as normas xurídicas tradicionais e a propia Constitución están moi desconectadas da ciencia e carecen de “elementos de articulación para integrar el conocimiento experto en regulaciones y decisiones, políticas y administrativas”.

Diante dunha situación en que a norma e a praxe xurídica están obrigadas a unha toma de decisións urxentes (e témome que en moitos casos improvisadas) sobre cuestións científicas cuns alicerces pouco asentados, non semella estraño que os resultados sexan tan pouco gratificantes. Resolucións como as do Tribunal de Xustiza Vasco contra as opinións maioritarias dos especialistas son un claro exemplo da barafunda na que se poden converter as normas xurídicas autonómicas desde o 9 de maio.

Entenderá a señora Carmen Calvo o que quixo dicir cando afirmou que en España existían mecanismos xurídicos abondos para enfrontarse con éxito a esta etapa da pandemia?