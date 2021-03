Xunta, diálogo a tres

ATADO sin duda por sus numerosas formalidades públicas que ocupan la práctica totalidad de su jornada, es más que probable que el presidente gallego Núñez Feijóo pase por alto, semana tras semana, la larga serie de lindezas que se regalan entre sí PSOE-Podemos y los partidos de la oposición en las sesiones parlamentarias de Control al Gobierno, que hace ya tiempo que pasaron a ser un mal remedo del cervantino patio de Monipodio antes que la obligada rendición de cuentas del Ejecutivo al Legislativo, como fueron concebidas.

Se explicaría de este modo lo que el inquilino de San Caetano invocó en el palacio del Hórreo, en la sesión de preguntas de un pleno parlamentario, al reconocer la unánime coincidencia en la importancia de buscar los acuerdos que la oposición lleva largo tiempo demandándole, para lamentar de inmediato, como no explicada razón de rechazo, que “en la mayoría de los casos esos acuerdos vienen precedidos de descalificaciones”.

Lo dicho, el presidente no parece muy devoto del seguimiento de las broncas políticas que adornan el día a día de los españoles todos desde hace ya unos cuantos años. No de otro modo cabe interpretar esa propensión a convertir en afiladas lanzas lo que no son más que romas cañas de una oposición gallega harto domesticada.

Rizando más el rizo, cabe aun la duda de si a San Caetano llegan oportunamente, siquiera sea en forma de amortiguado eco, los repetidos exabruptos con que el secretario general de los populares gallegos saluda el discurso de la oposición, con sus bien ensayadas bombas incendiarias suficientes para abortar todo intento de diálogo, por seguir la argumentación presidencial. Y es práctica que lleva camino de medrar en progresión geométrica.

De modo que por fas o por nefas, por disculpas o provocaciones, la oposición del Hórreo sigue colgada de la brocha del demandado diálogo mientras el presidente de la Xunta olvida el consejo del clásico –Gracián– de que “al varón sabio más le aprovechan sus enemigos que al necio sus amigos” o que “ninguno hay tan perfecto que alguna vez no necesite de advertencia”.

Consejos al margen, un político ya retirado pero de amplia y eficaz hoja de servicios en Madrid, Xunta y Parlamento autonómico, dedicado ahora a ilustrarnos con sus siempre experimentadas y sensatas opiniones, aludía –a propósito del fisco originado en el intento de conmemoración del año dedicado a Emilia Pardo Bazán– a lo perverso que para los intereses de Galicia resulta la desunión de sus instituciones, que le restan buena parte de capacidad de influencia en Madrid.

No es descartable, siguiendo este más que verosímil razonamiento, que buena parte de la lamentable experiencia de la AP-9, la demora del Corredor Atlántico, la profunda crisis del sector industrial y hasta los negativos indicadores que Galicia presenta tanto en temas sociales como en iniciativas científico-tecnológicas respeto de la media nacional, traigan causa de ese inveterado apego a la leiriña propia. Y que adquieren carta de absoluto despropósito cuando, como también tiene ocurrido, es la misma formación política la que vota en Madrid lo contrario que en el Hórreo en razón de sumisas claudicaciones ajenas al interés gallego.

Que esa ruta de la confrontación sea la que se adivina para el inmediato futuro en el que habrá que hacer frente al erial en que la pandemia dejó la economía gallega no invita precisamente al optimismo.