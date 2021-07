O día 7 de novembro de 2021 celébrase a XVII asemblea nacional do BNG. A organización frentista ten como obxectivo nesta asemblea preparar a implantación nos concellos como paso previo para ter os suficientes votos para gobernar a Xunta no 2024.

O ascenso do Bloque dende que se produciran as escisións de Compromiso por Galicia e Anova no 2012 foi imparable.

O PSdG non puido competir con unha organización que algúns daban por morta, e que soubo impoñerse conseguindo ter 6 escanos no Hórreo, primeiro e 19 nas seguintes eleccións, superando claramente ao PSOE.

Deste xeito queda demostrado que o nacionalismo na Galiza ten un espazo electoral consolidado, ademais do saber facer da voceira nacional Ana Pontón.

Preparar a organización para as próximas eleccións locais supón moito traballo. Son unhas eleccións moi especiais porque hai que facer un programa marco para todos os concellos e logo saber cales son as cousas precisas a facer en cada un deles.

É, pois, esta unha asemblea nacional importante para o Bloque; que abre deste xeito o camiño para terminar gobernando a Galiza no 2024.

É practicamente seguro que nas eleccións autonómicas de 2024 o Bloque Nacionalista Galego consiga outra vez máis escanos do que o PSOE no Hórreo; e se isto for así e o Partido Popular non fose quen de sacar maioría absoluta sería Ana Pontón a futura presidenta da Galiza.

Sería, daquela, a segunda vez que o Bloque estivese gobernando a Galiza; unha vez representado na vicepresidencia por Anxo Quintana e desta ocupando a presidencia con Ana Pontón.

Agora tócalles á dirección e á militancia do BNG preparar a próxima asamblea de primeiros de novembro con traballo en todas as comarcas do país.

Se finalmente Núñez Feijóo non volvese a presentarse á presidencia da Xunta, o Bloque Nacionalista Galego tería moitas opcións de gobernar a Galiza con Ana Pontón de presidenta.