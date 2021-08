Ya está bien

una lluvia de desesperación, persistente. Antes fueron los bares, tenían una persecución con ellos, ahora parece ser que se han dado cuenta, que no es donde se contagia la gente, ah, pero ahora son los gimnasios, ahora leña a estos centros, donde va la gente a consumir calorías, donde se va a intentar, tener un poco más de bienestar.

De un día para otro, alguien, ¡no sé quién será este lumbreras! Se decide que los gimnasios, en agosto, se tienen que cerrar. Vamos, en lo mejor de la temporada es cuando se cierran. No sé quién será la lumbrera, pero la verdad, desde un sillón confortable y una mesa, no se ven las cosas como se debe. Nunca los gimnasios como los bares y otros negocios, han estado mas limpios y desinfectados, nunca se han tenido tantas normas para poder acceder a una máquina de hacer piernas, por ejemplo. ¿Qué pretenden los políticos con estas normas tontas y sin razón? Será arruinar un poco mas a los dueños de los gimnasios. Yo personalmente conozco a dos dueños, uno tiene un gimnasio muy bien montado y en una zona buena, solo vive de esto, además, recientemente, ha ganado el título de campeón del mundo en Fitness, medalla de oro, solo vive de esto. ¿Ahora qué llevará a su casa para comer, qué les dará a sus hijos, de qué vivirá? El otro amigo tiene otro gimnasio, como el primero, bien adecuado y en un buen lugar, pero en otra población. Hablando con él me dijo: “Mira pues yo tengo dos profesiones, músico y dueño de un gimnasio, siempre pensé, ¡si uno me falla, malo será no poder vivir con el otro negocio!” Pues mira tú por dónde, que no es así, está jodido por ambos lados, ya que los músicos, llevan mas de un año sin ganar un euro.

Quisiera conocer estas medidas, ¿quién, por qué y cuándo deciden tomarlas? También me gustaría saber, ¿Qué criterios utilizan para saber, qué locales cerrar y cuándo? ¿ lo hacen al tuntún?

No cierran los súper, donde todo el mundo campea a su aire, sin apenas medidas más que la mascarilla, porque lo de la distancia de seguridad, es de broma, tocan las latas, yogures, frutas y toda la mercancía que allí hay, nadie las desinfecta después que alguien las haya manoseado. En los hospitales, te sientas en las sillas, te restriegas contra ellas y después viene otra persona y se sienta en la misma, nadie la desinfecta, antes de que se siente el siguiente. Con esto quiero decir, que, en los bares y gimnasios, hoy en día, creo que es donde mas limpieza hay y medidas de seguridad, y siempre hay alguien velando por ellas, entonces vuelvo a preguntar.

¿Por qué siempre atacan a los bares, gimnasios y peluquerías? Siempre se ataca, a los pequeños comercios, a la pequeña industria, a los Autónomos siempre. ¿Por qué?, pues alguna razón debe de haber y no la vemos, o no sabemos porque, me gustaría, alguien capacitado, nos explicara el porque de todo esto. Ya estábamos casi en la ruina, llego este gobierno central y fuimos viendo, que vamos directos al caos total, pero, tampoco los gobiernos autonómicos de otros colores, están haciendo mucho por la labor. Quizá pienso yo, ¿tendríamos que salir a las calles y manifestarnos todos los días? Esa medida igual surtía algún efecto.

Espero que se piense con la cabeza y apoyen más, mucho más, a los pequeños comercios, al autónomo y se les ayude, al igual que, a los consumidores, sobre todo, a los que somos trabajadores y vivimos de un precario sueldo, o, una pensión de risa.