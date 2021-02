Yo, mi, me

ALGUNAS personas nacen con un retraso implícito al suelo en el que ven por primera vez la luz del día, un retraso que les acompaña en cada uno de sus pasos: la escolarización, el acceso al mercado laboral, la vivienda, y también en la salud. Son por ejemplo los millones de personas de alguno de los países de África. Los mismos que ven cómo en su continente siguen muriéndose personas por enfermedades de las que muchos, en el lado rico, desconocen su gravedad, como la tuberculosis.

Y en los que epidemias como el ébola siguen a día de hoy afectando a lugares como Somalia, mientras aquí todavía recordamos que un solo caso bastó para revolucionar al país. Esa táctica no es la primera vez que la aplicamos. La de si le pasa al otro, yo estoy a salvo. Lo mismo pensamos cuando empezamos a leer las cinco letras de Wuhan en la prensa, pero era demasiado lejos como para perturbar nuestra calmada vida occidental hasta que un partido de fútbol en tierras italianas hizo estallar la burbuja en la que vivimos sin ser conscientes de su existencia.

En nuestra burbuja particular es fácil escuchar a profesores –no sin falta de razón– que quieren ser vacunados cuanto antes al estar expuestos a sus alumnos, a personas haciendo las cuentas de la abuela a ver cuándo les llegará la vacuna y a policías de balcón que todavía desconfían de ellas, eso sí, que no vacunen al de en frente antes que a ellos.

La pandemia sanitaria ha traído enfermedad, ruina económica y unas cuantas toneladas de hipocresía de boquilla. En África no hacen cuentas de la abuela. Ya saben lo que es quedarse atrás en la vacunación, como ya ocurrió con la gripe. Y si en España no tenemos ni a un dos por ciento de la población inmunizada, la inmunización en países como el Congo no es más que una utopía.

“La mayoría de países de rentas altas, a su ritmo, tienen acopio suficiente de vacunas. Mientras países de rentas bajas o en África ni siquiera lo han iniciado. De lo que se trata es de reducir cada vez más ese desequilibrio”. Las palabras son de una de las portavoces de Médicos sin Fronteras, organización partidaria

de la liberalización de las patentes para que la producción masiva e igualitaria pueda llegar a ser una realidad.

Pero como ayudar al prójimo no funciona mucho en una sociedad egocéntrica hasta la médula, quizás sea mejor darle la vuelta y tirar por el lado del “bien propio”, que de eso entendemos más.

Si el virus fue capaz de doblegar al mundo en cuestión de meses, no hay que pensar demasiado para saber las consecuencias que provocaría que los países en vías de desarrollo se quedasen atrás. Y no son solo sanitarias, sino también económicas, que de aprovechar los recursos de los ricos suelos ajenos hay sectores que saben lepe.

La situación actual la define la campaña puesta en marcha por Médicos sin Fronteras: “Hasta que la última persona del mundo esté vacunada, ninguna estaremos a salvo”. Es triste que haya que apelar a nuestro ombligo para poder ver el de los demás, pero funcionamos así. Poco nos ha importado el aumento progresivo de contagios en el sur de África hasta que la variante sudafricana del virus se atrevió, osada de ella, a cruzar a suelo europeo.

Mientras aquí seguimos contando con los dedos a ver cuándo me vacunan, peleando entre comunidades autónomas y tirando de retranca para hacer creer a la población que hay una respuesta coordinada a la crisis –dice Pablo Casado que el modelo Ayuso y Feijóo son similares– en países como Mozambique, cuna de la nueva cepa, la primera vacuna no ha llegado. Tampoco se la espera.