﻿Yo soy el cambio climático... ¡y tú!

¿CUANTAS veces hemos oído la frase de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento? Pues lo mismo sucede con las consecuencias del cambio climático. Da igual si creemos en ello o no, no vamos a dejar de pagar las consecuencias. De hecho ya las estamos pagando. Hemos vivido el verano más caluroso que se recuerda, fuegos como no se recuerdan, los pantanos secos como no se recuerdan, las medusas invadiendo cada vez más las playas por el calentamiento del agua, cosechas perdidas por la sequía, el mar ganando terreno... y nosotros, los que no vivimos de la tierra, ni apagamos fuegos, ni tenemos casas cerca de la montaña, tomando mojitos en un chiringuito de playa como si la cosa no fuera con nosotros. Me pregunto cómo es posible que seamos tan listos para algunas cosas, a veces para cosas complejas y difíciles de entender, y tan estúpidos para otras que se muestran ante nosotros de una manera tan evidente.

La paradoja es que si preguntamos individualmente la gran mayoría de las personas dirían que están muy preocupados por el tema, que son conscientes de que hay que hacer algo, pero que qué podemos hacer si son los políticos, los poderosos los que pueden hacer algo... y seguimos bebiendo y riendo tan tranquilos. ¿Por qué es tan difícil que entendamos que necesitamos los árboles para respirar, el agua para beber, la tierra fértil para comer? ¿Por qué es tan difícil entender que luchar contra esta tragedia es cosa de todos? ¿Que todos podemos hacer mucho más de lo que hacemos? ¿Que tenemos mucho más poder del que creemos y que sólo tenemos que pararnos a pensar en ello para darnos cuenta y ejercerlo? Reflexionemos juntos sobre la responsabilidad que tiene cada estamento en nuestra sociedad y cómo nosotros estamos en la cúspide de esa pirámide en cuanto a esa responsabilidad y el poder.

Empecemos por los políticos. Ellos son capaces de promulgar leyes que favorezcan un consumo responsable de bienes necesarios para la supervivencia de la especie, de las especies y del planeta. Y de prohibir o restringir actitudes que pongan en peligro dicha supervivencia. Las empresas, con sus buenas o malas prácticas, tanto en la obtención justa en todos los sentidos de materias primas, la fabricación, el transporte, la distribución y la venta de bienes y servicios, pueden quizá más que nadie inclinar la balanza en favor o en contra de esta lucha, ya tardía en cuanto que ya estamos pagando las consecuencias, pero irrenunciable para minimizar los daños, y hacer así que frenemos el daño que nos estamos causando tanto a nosotros, como a otras miles de especies animales, marinas y vegetales y al planeta mismo, cuyas consecuencias más graves se las vamos a regalar sin pudor ni vergüenza a nuestros hijos, nietos, bisnietos.... La ciencia y la investigación son también pilares fundamentales ya que es a ellas a quienes les corresponde buscar soluciones a los problemas y favorecer el desarrollo de energías limpias y asequibles para todas las personas, y de crear productos que cubran todas las necesidades de la sociedad preservando los ecosistemas, e incluso mejorando la salud de nuestro planeta.

Las instituciones académicas tienen la misión de formar a los millones de niños, adolescentes y jóvenes que cada año pasan por las aulas de colegios, institutos y universidades en el conocimiento necesario sobre los retos a los que nos enfrentamos con respecto a nuestra supervivencia y nuestra dependencia del planeta, para que todos ellos sean agentes de cambio y correa de transmisión de ese conocimiento adquirido, permeando así en toda la sociedad. Los medios de comunicación en general, no sólo como voceros de lo que sucede, en la mayoría de los casos sesgado en función de intereses estratégicos, comerciales, políticos, publicitarios, sino como creadores de tendencias, de ideas, de conductas adecuadas y edificantes en todos los sentidos... Las televisiones tienen una responsabilidad inmensa y un poder casi omnímodo, al ser todos nosotros en mayor o menor medida espectadores pasivos de lo que nos quieren ofrecer durante varias horas al día, según demuestran los análisis de audiencia. También la radio sin duda, y los periódicos. Internet y las RRSS son así mismo hoy en día responsables también de lo que pensamos y hacemos, así que todos los que vertemos nuestra opiniones en ellas podemos variar el rumbo de las cosas en un sentido u otro.

Y llegamos como decía antes a la cúspide de la pirámide: ¡nosotros! Si, cada uno de nosotros individualmente! No podemos pensar que nuestra responsabilidad y capacidad de influir se circunscribe solamente a reciclar la basura y a dejar el coche aparcado de vez en cuando y movernos en transporte público, o ir un día al mes a recoger plástico de las playas o basura a la montaña, que por supuesto está muy bien y es necesario, ya nuestro poder llega mucho más allá y es el privilegio que nos da estar en esa cúspide que yo mencionaba antes. Debemos ser conscientes de que cada uno de nosotros, individualmente, somos ciudadanos con derecho a voto, estudiantes, espectadores, lectores, radio oyentes, followers, consumidores.

Yo puedo exigir a mi alcalde, al presidente de mi Comunidad, al presidente del Gobierno que diseñen políticas adecuadas para frenar el Cambio Climático y puedo con mi voto, premiarles o castigarles y mantenerles en el cargo o echarlos a la calle. Debemos y podemos hacerles conscientes de que no somos sus siervos, sino que ellos son nuestros empleados, que es lo que son!.

Yo puedo como consumidor obligar a que cualquier empresa, grande o pequeña, haga las cosas bien en términos de Sostenibilidad social, económica y medioambiental porque puedo elegir donde compro los productos que consumo o los servicios que utilizo. Puedo hacer que una pequeña empresa crezca si lo hace bien, o puedo cerrar la mayor empresa del mundo si veo que lo hace mal, tan fácil como dejar de comprarle productos o utilizar sus servicios. Yo puedo elegir donde educarme o de que fuentes del conocimiento beber, dando o quitando relevancia a unas u otras en función de si dentro de las asignaturas que imparten, incluyen o no algo verdaderamente importante relacionado con la Sostenibilidad y el Cambio Climático.

Yo puedo elevar o cerrar cualquier medio de comunicación, pág de internet, red social en función de que entre sus contenidos, películas, documentales, programas, series, noticias, artículos, podcasts.... compruebe de manera fehaciente que se preocupan de informar del problema, pero también de formar, y generar el interés en la población de hacer todo lo que podamos cada uno en su vida y en su ámbito. ¡Yo tengo todo este poder! ¡Y tú, y tu padre, y tu hermana, y tu hijo, y tu primo, y tu vecina, y tú! ¡Y yo! ¡Y tú! ¡Y tú!, porque siempre son los demás y se nos olvida que Yo también! ¿Y sabéis qué? Que solo necesitamos tres cosas para cambiar las COSAS: mantener viva la esperanza de que se puede, porque de verdad se puede!.

Creernos de verdad que tenemos un gran poder en nuestras manos actuando individualmente, ¡porque lo tenemos! Y la tercera, ¡reencontrarnos con nuestra voluntad de hacer algo, porque es quien nos dará la inteligencia y la fuerza para hacerlo! Acabo recordando lo que Teresa de Calcuta decía sobre el océano. “Una gota no es el océano, pero el océano no sería el mismo sin esa gota”. Aunque nos autolimitemos creyéndonos insignificante gotas para tamaño reto, somos el Océano!