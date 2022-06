Zelenski y los líderes trajeados

VER a Zelenski con su camiseta verdeoliva, o así, entre los trajeados Draghi, Scholz y Macron, y también Klaus Johannis, el presidente de Rumanía, tenía su cosa. Enviaba un mensaje. Zelenski aparece desde hace meses, desde el inicio de la guerra, con ese porte de lo inmediato, de hombre dispuesto a las trincheras, también las políticas, donde se dirime el futuro de su atacado país.

Zelenski tiene ante la guerra esa arma, su camiseta. Es como el traje de Superman, mediáticamente. No sirve tanto para el camuflaje, aunque sepamos que ha tenido que mimetizarse para evitar ser encontrado, sino para darse a conocer ante los trajeados líderes. No puedes ir de corbata si tu país está en guerra. No puedes avanzar entre cascotes con el traje impoluto. La camiseta de campaña lleva la inscripción del dolor y la contingencia de lo inmediato, ese es su patrocinio, su logo. Zelenski sabe de comunicación verbal y visual, naturalmente, y quizás sus asesores, y uno no se quita esa camiseta, que tal vez vea como amuleto además de como marca sin marca.

Habría a quien le gustaría decir: Zelenski viste de nosotros. Viste de la tristeza y la resistencia. Pero su camiseta tiene un valor mediático, mucha más potencia que esos trajes ya un poco de verano de nuestros líderes europeos, ese uniforme del tecnócrata, del hombre habitado del delicioso aburrimiento democrático, pues no hay mejor síntoma de normalidad que la democracia aburrida.

Los grandes líderes acudieron a Kiev, junto al de Rumania, al que las crónicas citan separadamente, como si fuera menester hacerlo, para apoyar al dirigente ucraniano y a su pueblo. Para estas fechas, Zelenski ha sido visitado por muchos, Sánchez incluido. Y él mismo ha dirigido discursos a distancia a los más grandes parlamentos democráticos del mundo, con apoyo también incontestable. Bien: la cuestión es que la guerra lo deja todo en el aire, mantiene una atmósfera obligada de provisionalidad, algo que odian las economías, pero también Europa, que querría cerrar el conflicto cuanto antes.

Macron no ha dejado de hablar con Putin, quizás no con los resultados esperados. Zelenski no está dispuesto a dar paz por territorio, quiere la integridad, y, si no, alargar la guerra. Pide armas, no capitulaciones. Ayer, estos líderes que conocen los peligros de la excesiva dependencia del gas, se postularon decididamente a favor de Ucrania, y dijeron que estarían a su lado “hasta la victoria”. Pero, ¿de qué negociación habla Macron, por ejemplo? ¿Qué futuro se diseña para cuando acabe el combate? Zelenski pide la entrada en la Unión, su solicitud ha sido aceptada, pero no quiere que sea a cambio de contrapartidas, más allá de las reformas democráticas.

La camiseta de Zelenski, en medio de los líderes trajeados de adineradas economías, emanaba un simbolismo extraordinario. Esa camiseta le hace distinto, dice a la audiencia dónde está y por qué viste así. Esas fotos son el mensaje. Llevan todo el peso del presente, y el gran acierto de comunicación de Zelenski. Luego Johnson, al enterarse, ha ido corriendo, sin avisar ni nada, dejando atrás el polvorín de su política doméstica. Vuelve a las calles de Kiev, y algunos enviados dicen que es tanto como contraprogramar a Bruselas. Que se vea que Johnson no ha perdido influencia, aunque vaya en solitario y casi amortizado. Ahí va ese Boris. Sí, la guerra de las pantallas, de las imágenes. Esa es otra guerra.