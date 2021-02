“Zoar”, en el mundo de la infancia

El grupo “Zoar”, esta vez como cuarteto, se acercan al mundo de la infancia a través de dos obras de puro encanto, las “Escenas infantiles Op. 15”, en páginas escogidas según arreglo de Hans Abrahamsen, de R.Schumann y los “Juegos infantiles Op. 22” de George Bizet, también en la visión de Heribert Breuer y Sergio Rodríguez, en el Teatro Rosalía Castro, de A Coruña-el martes, día 23, a las 20´00-, en una formación que integran Joan Ibáñez (flauta), David Vila (oboe), Alex Salgueiro (fagot) y Benjamín Iglesias trompa). El grupo colaboró en una edición de las “Xornadas de Música Contemporánea” de Santiago, la de 2017, en la que tuvieron en programa y como justo agradecimiento, un monográfico dedicado al veterano fundación de la “As. Galega de Compositores”, Carlos López García-Picos, bajo el reclamo “Nas marxes de pentagrama, á beira do Prata e o Mandeo”, un viaje biográfico por la vida de compositor, desde Betanzos al exilio argentino y respondiendo a la labor investigadora de Javier Ares Espiño.

“Zoar”, desde sus inicios, nace como quinteto de vientos, en 2009, comenzado una intensa actividad concertística por nuestra CC.AA. ,atendiendo a certámenes y festivales, como el ciclo de Outono del Museo das Belas Artes, al Teatro Jofre, la Cidade da Cultura compostelana; el Cento Ágora, de A Coruña; el Ciclo Músicas da Ilustración (El Ferrol), el “LVI Festival da Ópera”, de A Coruña y otras compañías de entretenimiento en las artes escénicas, como “Monicrekes” de Kukas, “Lytos”, “Títeres Cachirulo”, en su ansiada participaron de propuestas innovadoras, mientras mantienen una constante colaboración en estrenos de compositores actuales, desde Gabriel Bussi, a Xabier Mariño, Juan Durán, Federico Mosquera, Paquito D´Rivera, Fernando Buide del Real, Óscar Álvarez, aspecto que amplían a las labores pedagógicas.

Hans Abrahamsen, el autor del trabajo sobre las piezas schumannianas, estudió trompa en la Ac.Danesa, en donde amplió estudios con Per Norgard y Pelle Gudmunsen-Holmgreen. Pronto se interesó como compositor, en las llamadas tendencias de de “Nueva Simplicidad”- “Neue Subjektivität”-, o “Neue Innigkeit” (Nueva Esencia), con claras pretensiones de recuperar tradiciones tonales. El músico, pasó por Darmstadt, una etapa necesaria para encontrarse con las ideas de vanguardia. En la idea de esa ”Nueva Simplicidad”, habrá compartido idearios de aproximación con creadores como Manfred Trojhan, Arvo Pärt, Aaron Kernis y Wolfgang Rihm, sin renunciar a G.Ligeti. Asentado en esas propuestas, dio a conocer obras como “Nacht und Trumpeten”, “Schnee” (Nieve), el “Concierto para piano y orquesta”, dedicado a su compañera, Anne Marie Abilsekov, y el ciclo de canciones “Let me tell you” estrenado en Berlín, por Barbara Hannigen, dirigido por Andris Nelson.

Schumann en las “Kindersznen Op. 15” (Escenas Infantiles), piezas que preceden a los caprichos enternecedores de otros ilustres como Ravel, el sufrido M. Mussorgsky, caótico e impulsivo, C.Debussy, en la distancia presumible o el Bizet, que en esta oportunidad hará compañía. Un compendio en principio de 13 miniaturas, que se expresan en los límites formales más sencillos. Con la debida distancia con respecto al “Álbum de juventud Op. 68”que verá la luz diez años después, no están pensadas para las manos infantiles, como era el caso de las conocidas “Children´s corner”, de Claude Debussy. Trece piezas que según el autor, eran aproximadamente unas treinta. Puede incluso admitirse que la verdadera inspiradora, fuese su apreciada Clara a la que acabará confesando: “Tendrás que guardarte de los efectos, déjate llevar por una gracia sencilla, natural y sin afectación.” Los títulos de las piezas, fueron añadidos posteriormente, y cada una resultará suficientemente ilustrativa. En el camino había dejado otros detalles plagados de sugerencias parecidas, como las que se condensan en las “Phantasiestücke Op.12”, preparando el camino para la ”Kreisleriana Op. 16”.

Bizet con los correspondiente “Juegos de niños”, conjunto de doce piezas que se van desarrollando desde “L´Esparpolette” (el columpio), a “La Poupée” (La muñeca), pasando por “Trompette et Tambour” (Trompeta y tambor”, hasta llegar a “Petit mari, petite femme” (Maridito y mujercita) y Le bal” (El baile). La suite tuvo su estreno parisino en el otoño de 1873, en una encarecida dedicatoria a las señoritas Marguerite de Beaulieu y Fanny Gouin. No dejará de tentarse al autor de “Carmen”, en reutilizar algunos de sus tiempos para reinventarse un orquestación, en concreto en cinco de ellos: “Berceuse”, “La Poupée”, “Petite mari, petite femme”, “Le bal”, al que pondrá como título “Galop”, por su talante divertido gracias a sus acordes sincopados y “Trompette et Tambour”, para conocer su estreno, más bien discreto, en el Teatro Odeón, en marzo de 1873. Se aprecia la grabación no tan lejana, del director Myung-Wung Chung, llevada al disco con la Orchestre de La Bastille, incluyendo una suite e “Carmen” y otra de “L´Arlesianne”, para el sello “DG”. También recuperará par el ballet, “Les Chevaux de Bois” (Los caballos de madera), en la que se aprecian las sugestiones rítmicas en “Allegro vivo”, gracias a los tresillos ascendentes y descendentes. La serie de estas encantadoras piezas, a cuatro manos, fueron confiadas en su edición a la firma “Duran”