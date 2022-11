A los mandos de un país

Es conocido que nuestro presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, es un gran aficionado a las motos, vehículo de dos ruedas que le apasiona y en el que resulta imprescindible saber guardar los equilibrios necesarios para no pegársela contra el asfalto. Es posible que en esto no se diferencia mucho de gobernar una comunidad como Galicia, llena de peligrosas curvas dada su exagerada dispersión geográfica –lo que obliga siempre a dar gas a tope para poder llegar a todos los lugares– y donde no faltan aquellos que esperan tu caída como agua electoral de mayo. Por el momento, la conducción del presidente es prudente y segura: si nuestra comunidad fuese una moto, se podría decir que tiene tres Ruedas.