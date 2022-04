Con el objetivo de favorecer la creación de nuevas áreas de promoción económica y urbana (APEU), el Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha una serie de actos formativos dirigidos a comerciantes, asociaciones y entidades para que conozcan las ventajas públicas de las que pueden beneficiarse y para que puedan también plantear sus propuestas, opiniones y dudas sobre el proyecto. No parece que el programa tenga demasiado éxito, mal que le pese a la alcaldesa, Ada Colau, aunque no será por no anunciarlo de todas las maneras posibles. Incluso en bicicleta, el vehículo ecológico por excelencia que tanto gusta a los partidarios del rupturismo. En bici hacia éxito económico sería un buen lema, pero sin motor.