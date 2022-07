En alguna ocasión se le atribuyó al Nobel padronés Camilo José Cela la siguiente frase: “Santiago y Salamanca son las únicas ciudades de España, el resto son campamentos”. Sea cierto o no que tal aseveración salió de la boca del autor de La Colmena, aunque exagerada, su significado no deja de reflejar cierta realidad. Las ciudades antiguas e históricas tienen un alma que las convierte en distintas, cada una de ellas posee algo especial. Las urbes modernas, en cambio, están prácticamente todas cortadas por el mismo patrón. No se aprecia diferencia entre habitar en una calle nueva de Bruselas, de Sevilla o de Recife, en Pernambuco. O de cualquier otro lugar. La vida comunitaria en hileras de edificios tiene algo de camping.