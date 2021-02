Agua de Valencia

No nos referimos aquí al famoso cóctel mediterráneo a base de zumo de naranja, champán, ginebra y vodka que en los años de la movida del siglo pasado causó furor entre los universitarios compostelanos fieles a la adoración nocturna de los jueves. No, no es ese el agua que protagoniza la Foto síntesis de hoy, aunque su procedencia pueda dar lugar a la confusión. El agua que hoy fija nuestra atención no se dispensa en los bares (aunque a todo podría llegarse, si estos lugares siguen considerándose centros de penitencia ante la pandemia), sino en la catedral de la capital levantina. Primero fue el agua bendita de acceso común, luego la envasada en los santuarios y ahora la dispensada higiénicamente. Pero no se bebe.