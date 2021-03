Mis pasos se pierden entre tanta gente, busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente, de pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ellas. Y ahí están, ahí están, ahí están, desafiando el tiempo y un mundo hecho a la medida del hombre antiguo. Ahí está, el movimiento feminista. “Nos quieren sumisas, nos tienen combativas” o “Abajo el patriarcado”, consignas para un mundo más justo donde hombres y mujeres convivan en igualdad, gritos que se escuchan desde la calle Alcalá hasta Cibeles, a pesar de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid prohibiese los actos del 8-M y el Tribunal Superior ratificara la decisión. Pero esta es una lucha que no hay quien la frene.