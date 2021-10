Visto así, en contrapicado, se diría que por donde pasa este hombre no vuelve a crecer la hierba. Como se encuentra en el Senado, no parece que venga mucho a cuento hablar de hierba, pero lo que sea que crezca en el Senado, cuando pasa este hombre, se diría que no vuelve a crecer. Luego, seguramente, es mentira, que ya sabemos que las percepciones fallan, pero no estaría de más que en este caso se cumpliese. Porque en el Senado, como reconocen cuando están con la guardia baja los propios partidos, lo que abundan son políticos que buscan allí un retiro dorado y, para eso, mejor nos iría a todos que se fuesen a su casa. O a trabajar hasta los años que ellos mismos proponen para los demás. ¡Qué gran paso sería!