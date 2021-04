Como líder del Partido Nacionalista Escocés, Alex Salmond fue de 2007 a 2014 el ministro principal de esta parte del Reino Unido que no acaba de verse para toda la vida bajo el manto de la monarquía británica. Con él, y la ayuda propagandística de Sean Connery, el movimiento independentista cogió tal fuerza que Isabel II tuvo que aceptar un referéndum de autodeterminación que acabó cayendo del lado de los Windsor. Salmond no desesperó y, como no pudo independizarse de los ingleses, se independizó de su propio partido y fundó otro con resonancias más poéticas, ALBA, el nombre de Escocia en gaélico. Busca, como Castelao, un Alba de Gloria para su nación y se la juega en las autonómicas de mayo. Como Ayuso.