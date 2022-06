Atracar en un banco

Los bancos públicos cuya única función antes era la de dar servicio de descanso al caminante, desde que saltó a la fama aquel de los acantilados de Loiba (declarado The best bank of the world, el banco más bonito del mundo) son también elementos estéticos de primera magnitud. La importancia de un banco ya no reside ni en su comodidad ni en lo apropiado de su emplazamiento para el reposo del paseante, sino en la belleza del paraje y el contorno donde se ubica. Este de la foto se sitúa en el Campus Norte de la USC, en las inmediaciones de la facultar de letras por antonomasia, donde se puede sentir el latido de los libros a la espalda, mientras se contempla el follaje de los árboles. Un lugar que invita a leer.