¿Hay algo más que procesiones en España en estos días? Se diría que no y menos mal, pues las procesiones, sea uno creyente o no, siempre ofrecen cierto espectáculo agradable a los sentidos. Cuando no las hay, asistimos normalmente a un ruido ensordecedor de origen político o futbolístico que actúan a su modo como otro tipo de procesión infernal que intranquiliza hasta al más templado. La Virgen de la Soledad, por ejemplo, ahí la tienen por las calles madrileñas sin meterse con nadie, pero cuando los partidos sacan a sus líderes en manifestación nuestros oídos sufren mucho. Lo mismo pasa con las discusiones balompédicas. Esta Semana Santa qué lío entre Simeone y Guardiola... Total, para meter un gol en 180 minutos.