Hace dos años, Benzema le pedía a los jugadores del Real Madrid que no le pasaran al balón a Vinicius porque era poco menos que darlo por perdido. Hoy, el joven delantero brasileño es el mejor asistente del francés. Ayer, en lo poco que estuvieron juntos sobre el campo ante el Espanyol dieron otro recital. Y la Liga cayó del lado blanco, como se esperaba, pero con goleada y espectáculo añadido. Esta delantera promete hacer historia en la Casa Blanca y eso que el galo ya va cargadito de años. Pero como los buenos vinos, gana con el paso del tiempo. Sería injusto que el próximo Balón de Oro no cayese en su historial. Malo será. Ahora, lo que le preocupa a él y a sus compañeros es el City. Guardiola no es poca cosa.