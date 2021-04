A una semana del comienzo de la campaña electoral en la Comunidad de Madrid, la presidenta popular, Díaz Ayuso, decidió irse ayer a Boadilla del Monte para hacer balance de su media legislatura, que es un espacio de tiempo irregularmente breve para finiquitar el mandato, pero que fue lo que ella hizo, empujada por unas encuestas que le auguran otros dos años de mayor comodidad parlamentaria. Allí se encontró a este chucho, con el que se paró a departir gentilmente, aunque es de suponer que no le daría las explicaciones que los líderes de la Asamblea de Madrid se quejan de que allí no da. Puede que Ayuso les falte al respeto al identificarlos con la falta de libertad, pero no llegaría a tanto. El perro, además, no vota.