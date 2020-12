El ángel del señor anunció a María./ Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo./ Avemaría. El papa Francisco dirigió ayer la oración del Ángelus,

en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, desde el Palacio Apostólico de la Ciudad de El Vaticano, lo que habitualmente hace sólo los domingos. En su pequeña homilía exhortó a sus seguidores con el siguiente mensaje: “¡Aprovechemos el momento presente! No disfrutar la vida en el momento fugaz... sino acoger el hoy para decir no al mal y sí al bien”. Es una versión cristiana del Carpe Diem latino con la que cualquier persona de buenos principios y conducta adecuada se mostrará de acuerdo, participe o no de los postulados de la Iglesia católica. Amén.