Clase política

Captó el fotógrafo una de esas instantáneas que tanto gustan a uno como disgustan al otro, por más que ambos puedan decir que no repararon en ello. Fue en el transcurso del homenaje de estado a la víctimas de COVID, sanitarios y equipos de vacunación que se celebró en Madrid y coincidieron en un aparte el presidente de la Xunta y el presidente del Partido Popular. No hacen mucho que estuvieron juntos y este fin de semana volverán a verse en Santiago pero siempre hay cuestiones que compartir, matices que tocar y opiniones que contrastar. No se trata de establecer jerarquías, al ser una imagen aislada, pero da la impresión de que uno de ellos imparte enseñanza mientras el otro escucha atentamente. Y en silencio, al menos en el momento que inmortalizó el fotógrafo.