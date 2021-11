“El grito de los pobres, unido al de la Tierra, ha resonado en los últimos días en la cumbre de la ONU sobre el cambio climático en la COP26 en Glasgow”, proclamó el Papa Francisco en la misa que celebró con motivo del Día Mundial de los Pobres. El grito que se escuchó en Glasgow con mayor fuerza y estruendo fue el de los activistas que se manifestaban contra el cambio climático, si son pobres o no es una información que tal vez consta en los archivos de El Vaticano, pero no fue hecha pública por sus protagonistas, que, pobres, pobres, para poder pagarse el viaje a la ciudad escocesa, no parecían. Lo que es seguro es que los políticos allí congregados son sordos. Le quitan la fe hasta al Papa, que mira de reojo al crucifijo.