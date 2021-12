Comunistas en el Vaticano

Lejanos son y prácticamente olvidados están aquellos tiempos en los que la Iglesia no dudó en excomulgar a los comunistas por sus ideas “perversas”. Juan XXIII rompió el hielo cuando en 1963 recibió a la hija del capo de la URSS Nikita Kruschev, justificando en aquel momento que “una cosa es el pecado y otra quien lo comete”. Por todos es sabido que Jorge Mario Bergoglio es un ferviente seguidor del Papa Bueno, y que en muchas de sus acciones se aprecia el aroma de aquel pontífice. La verdad es que ahora ya no es nada nuevo ver a un comunista en la Casa de San Pedro; y mismo en las últimas décadas acudieron numerosos, como los hermanos Fidel y Raúl Castro. En este contexto, ayer trascendía que el papa Francisco recibirá mañana entre los sagrados muros de la Santa Sede a la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien acude ante el vicario de Cristo para abordar temas de actualidad. Y de paso hacer algo de músculo. Aunque a sus compis de partido igual no les hace mucha gracia.