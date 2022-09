Con calzado a lo Nancy Sinatra

Que hizo célebre en el tema musical These Boots Are Made for Walkin (Estas botas están hechas para caminar), da gusto ver a tres jóvenes peregrinas llenas de vida, satisfechas de sí mismas, disfrutando en la Plaza de A Quintana, a pocos metros de la Puerta Santa, de un otoño radiante. Hacen muy bien. No solo porque venir a Santiago es un lujo sino porque se nutren de la célebre vitamina D. Tomar el sol entre diez y quince minutos al día es la dosis suficiente para conseguir el aporte necesario que necesita el cuerpo. Dicen los expertos que se trata de una hormona cuya principal función es el mantenimiento del metabolismo del fósforo y el calcio para asegurar una buena calidad de los huesos. Hacerlo en zonas del sur es fácil; nueve de cada doce meses luce el astro rey. En Compostela, donde la lluvia es arte, hay que aprovechar el sol cuando se puede, no cuando se quiere. Justo lo que hacen las pacíficas y encantadas visitantes.