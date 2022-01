Continúa el frío

El potente anticiclón que se ancló sobre nuestra comunidad hace dos semanas se mantiene inalterable con unos días de cielos despejados, aunque nieblas matinales en algunas zonas, sin lluvias y apenas viento; ingredientes ideales para que durante las madrugadas las heladas se expandan por comarcas del interior. Los récords de temperaturas negativas se centran en la provincia de Ourense pero Monforte no le va a la zaga. Desde el lunes la laguna dos Condes amanece completamente helada por culpa de esos siete grados bajo cero que se registran en los termómetros. Los humanos aún no pueden pasear por encima pero las aves no tienen ningún problema en hacerlo. Ante la sorpresa de los más pequeños.