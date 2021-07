Durante su larga y prolija carrera política a Mariano Rajoy le tocó encarar todo tipo de situaciones y siempre supo, aficionado a los toros como es, lidiar (enfrentarse a algo o a alguien que resulta molesto, desagradable o problemático) con esa mezcla de elegancia, socarronería e incredulidad que formaban parte de su forma de ser... política. Isabel Díaz Ayuso es la antítesis de Mariano pero quizás con ella hubiese formado un tándem más completo. Apoyarse en dos meticulosas abogadas del Estado como Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal es menos divertido que hacerlo con la actual presidenta madrileña. De esos seguro que hablaron ayer en Santiago. ¿Se imaginan a Isabel diciéndole a Mariano que conmigo Pedro no te habría mareado? Pues no duden que no lo haya hecho. Desparpajo no le falta a la estrella emergente del PP.