De fiesta en fiesta y tiro porque me toca

No es una de las reglas del juego de la Oca, aunque lo parezca, sino la frase que bien podría definir nuestro calendario, porque aún no bien estamos dejando atrás las Navidades y los turrones, cuando ya tenemos encima los Carnavales con sus orejas y filloas. El Ayuntamiento de Astillero, en Cantabria, lo tiene claro. Por eso, ha sido uno de los primeros en convocar un concurso escolar de carteles, cuyo objetivo es poder elegir el que ilustrará los festejos de este año. El municipio situado a unos 8 kilómetros de Santander se prepara así para las próximas fiestas maracadas de rojo que aparecen en el almanaque, que este año serán del 28 de febrero al 2 de marzo. ¿Son o no son previsores?