El aleteo de una mariposa en Sri Lanka podría provocar un huracán en Estados Unidos, según reza la teoría del efecto mariposa, y de la misma manera el aleteo de una paloma en Santiago –o en cualquier lugar del primer mundo– puede llegar a provocar el pánico entre los clientes que eligen las terrazas para tomar su alegre aperitivo. Entre el leve y cercano sonido del aleteo y el aterrizaje de estas aves que simbolizan la paz sobre las tapas que acompañan al vermú o a la cervecita no suelen pasar apenas unos breves segundos, en los cuales el consumidor se siente bombardeado en medio de su refrigerio. Las palomas simbolizan la paz, pero siempre que no sientan hambre, pues como los humanos, de lo inmaterial no se alimentan.