¿Hay mujeres que realmente ejercen la prostitución por elección propia y sin coacción? El gobierno de España, algunos (no todos) partidos políticos y numerosas organizaciones sociales sostiene que más del 90 % lo hace sin opción y se embarcaron en un proceso que debería culminar con la abolición. Una parte del 10% restante, convocadas por un sindicato de prostitutas, defiende que sí lo hacen por voluntad propia y, añaden, que son la mayoría. Algunas se manifestaron este viernes en Madrid para pedir explicaciones al Gobierno con el argumento de que ellas no quieren hacer otro “trabajo” que no sea el de la prostitución y preguntar a Pedro Sánchez qué va a hacer con las 400.000 mujeres que se van a quedar sin empleo si se opta por abolir la prostitución. ¿Cuál es el plan? se cuestionan.