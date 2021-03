Puigdemont se ajusta las gafas porque no parece ver todo lo nítidamente que quisiera su futuro político y judicial. Acaba de perder la baza de la inmunidad que le otorgaba el Europarlamento, en un suplicatorio que contó con los votos a favor de los socialistas españoles y en contra de los rupturistas que los acompañan en el Gobierno híbrido de Sánchez. Puigdemont no lo ve claro porque en su horizonte ya no tan lejano hay una sombra que comienza a moverse como un resorte al confirmarse la noticia bomba de Bruselas. Se trata del magistrado Pablo Llarena, al que, poco a poco, el político catalán irá viéndole progresivamente los contornos hasta distinguir perfectamente su silueta suprema. Dos hombres y un solo destino.