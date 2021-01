Despedidas

Poco a poco, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se va quedando sin sus filósofos de cabecera. Primero despidió al que ostentó la Presidencia más breve del Senado, Manuel Cruz, que dirigió la Cámara Alta de mayo a diciembre de 2019, durante el período de entreguerras PSOE-Podemos. Lo acusaron de plagio, un tema muy delicado para el inquilino de La Moncloa, que prefirió no indagar en el asunto y optó por su relevo. Y ahora se deshace del segundo, el aún ministro de Sanidad, Salvador Illa, al que le encomienda la conquista de Cataluña. El susodicho, que en esta foto aparece bajo un retrato del rey, pronto ocupará salas donde a Felipe VI no se le quiere ver ni en pintura. Su labor será que esa foto no envejezca allí como la del monarca emérito.