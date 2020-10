El al-farero popular

Para construir la nueva lámpara que iluminará el camino a su partido, Pablo Casado no tuvo más remedio que manchar sus manos en el barro de la descalificación personal. Posiblemente no desearía haberlo hecho así, pero para su desgracia no disponía de opciones más higiénicas para deshacerse de un Abascal cuya sombra alargada lo mantenía atrapado en la densa penumbra donde van a parar los rehenes de sus propios pasos en falso. Hace tiempo que Casado deseaba cortar las cadenas que lo ataban a la ultraderecha y dejar atrás el laberinto opaco en el que Vox lo fue introduciendo. Pero no sabía cómo ejecutar su plan de fuga sin tener que pagar las letras que aún le debe en territorios como Madrid, Andalucía o Murcia. Al final, no era tan difícil: había que enlodarse antes de la ducha.