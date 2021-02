El chapuceo

No hace falta recurrir al mil veces citado Winston Churchill para definir la política. Quizá sea el arte de repetir una y mil veces el mismo error, sin que en muchas ocasiones suceda nada. Sin aprender ni sacar conclusiones. Es como el regocijo de enfangarse en barro por el placer de ensuciarse. Hay obras simbólicas en todas las ciudades que constituyen una auténtica alegoría de la chapuza. Esta es de Xeneral Pardiñas, que está en obras después de haber estado en obras. Uno de los grandes aciertos del gobierno de CA, ya saben. O la avenida de Vilagarcía. Ya no es que los políticos no hagan nada, como puede exclamar quejoso el paisano, agarrado a su jarra de cerveza en la barra del bar. Es que a menudo es mejor que no lo hagan. Sale más a cuenta.