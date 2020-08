El elefante mandón

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es una persona aficionada a la mímica, pero raramente se le ve realizar un gesto que mínimamente se pueda relacionar con la ternura. En la expresión de su mirada y de sus puños siempre parece brotar un don natural para la intimidación o la amenaza. Incluso cuando está rodeado de los suyos, no ceja en sus maneras autoritarias. No puede, porque es su única forma de concebir la política. Lo peor es que, desde su inesperado triunfo en 2016, su estilo fue creando escuela en todo el mundo. Y, desgraciadamente, España no quedó al margen de esta ola provocativa y grosera a la que los aprendices de Trump se suben sin pudor, cada uno envuelto en su bandera.