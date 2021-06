El mar de los indultos

Dada su innata forma de gobernar y de conducirse por la vida, asumiendo siempre los máximos riesgos, no es difícil imaginar a nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el lugar de ese niño que se tira al agua. Incluso lo imaginaríamos con mayor facilidad si ese fondo careciese de agua, ya que la imprudencia es práctica habitual de nuestro hombre en Moncloa, del que no extraña su osadía ilimitada, sino el buen resultado que le da. Caiga como caiga, es maravilloso observar la manera en que sale indemne de todos los golpes. Imagínense ahora que Sánchez es ese niño que se lanza al vacío, pero desde un décimo piso. También que no haya agua. Ese golpe podrían ser los indultos... y ya se está salvando.