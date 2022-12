El pan nuestro de cada día...

dánoslo hoy. Pan y circo, decían los gobernantes romanos para mantener contento al pueblo y que a la vez éste los dejara en paz a ellos. El dicho Pan y fútbol se popularizó en la España de Franco, una tradición que no perdió fuelle con la llegada de la democracia. En Ayatolah, no me toques la pirola, se quejaba medio en broma Siniestro Total que “sólo vine a comprar pan y me enseñasteis el Corán”. Luis Enrique se fue a Catar a ganarse el pan y resulta que no tenía dientes para comérselo. No tenía miga su selección, muy joven y poco cocida, sin la levadura necesaria para ir creciendo hasta convertir la panadería española en la mejor del mundo. Al menos, en Santiago sí tenemos un buen pan. El mejor.