El ruedo público

Decía Felipe González que la pérdida del poder se nota desde el primer día, sobre todo, por el número de veces en que el teléfono deja de sonar. No será este el caso de Núñez Feijóo, porque aunque dejó la Presidencia de la Xunta, todavía impone mucho respeto como líder del PP nacional, jefe de la oposición a Sánchez y próximo candidato con opciones en las elecciones generales. Pero, para muestra de lo que comentaba el histórico exmandatario socialista, fíjense en esta foto: Feijóo tendrá peso en Madrid, pero en Galicia ya no es el que manda y eso se nota. El simple hecho de no ser el presidente lo desplaza del centro y le hace perder enfoque y conversación. Se convierte en invitado y al Rey, quien lo trata, es el anfitrión.