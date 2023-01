Podríamos pasarnos toda la vida entonando el famoso bolero “reloj no marques las horas...”, de Los Panchos, que lo único que conseguiríamos sería envejecer. El paso del tiempo es irremisible y no culpa de estos artefactos que lo único que hacen es cronometrarnos nuestra vida (a veces facilitándonosla, a veces fastidiándonosla, de ahí la canción). En pocas horas, este reloj de la basílica compostelana, vigilado por esos ojos de piedra en su base, marcará el fin del Xacobeo bianual que Santiago vivió sin la visita del papa Francisco, que no tuvo tiempo de venir, y la entrada de un nuevo año que muchos esperan como agua de mayo y otros con temor a que las cosas sólo puedan empeorar. Pasarán más de mil años y será igual.