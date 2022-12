Setenta años cumple el Motoclub Compostela, que ya son años demostrando pasión por este vehículo a motor de dos ruedas. Con este motivo organizaron en un lugar tan especial de Santiago como es la Casa do Cabido, en la plaza de Platerías, una hermosa exposición para conmemorar tan singular aniversario. Resumir setenta años de vida girando en dos ruedas sobre las que fueron desfilando toda la evolución de las carrocerías no es sencillo, ni siquiera desde el punto de vista emocional. La muestra vale la pena no sólo para los enamorados de este mundo, por supuesto, sino para todo público en general. Porque las motos tienen una belleza visual romántica por la que no solo apasiona montarlas, sino también observarlas.