¿En el olvido?

No vaya a pensar el lector que esta imagen de Pavlo Gonchar corresponde a uno de los muchos incendios forestales que copan las portadas de informativos y diarios españoles. No es ninguna casa que quedó pasto de las llamas. La fotografía fue tomada este miércoles en Odesa y es una casa devastada por otro tipo de fuego: el de los misiles rusos que sigue cayendo sobre Ucrania, a pesar de que empezamos a tener la impresión de que allí ya no hay guerra. Decía Albert Schopenhauer que “cada uno tiene el máximo de memoria para lo que le interesa y el mínimo para lo que no le interesa” y dando por buena su reflexión coincidiremos todos que de la invasión rusa solo nos acordamos cuando nos corresponde pagar y vemos lo caro que está todo por culpa de la guerra. ¿O de algo más?