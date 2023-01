Sorprende que esas zonas preparadas a las puertas de algunos lugares comerciales para dejar encadenados a las mascotas hayan creado tanta polémica entre algunas de las asociaciones animalistas. No por dejar al chucho preso mientras el dueño disfruta de su momento de ocio o de compras, sino por el hecho de “dejarlo indefenso”. ¿Qué tendría que temer un perro encadenado a la puerta de un establecimiento? Pues, precisamente, según denuncian estos colectivos, nada más y nada menos que a los humanos, pues algunos de sus representantes más bárbaros se meten con ellos y los pobres no pueden escapar. Afortunadamente, no hay constancia de estos sucesos en Santiago, donde el hombre aún no muerde al perro.