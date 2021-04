Entre Jasp

Entre las cosas que se le pueden suponer a la profesión de político, está la de vivir al revés de la moda. La gente normal –y nadie dice que los políticos no lo sean, pero para entendernos– viste de forma normal de lunes a viernes, es decir, con un estilo informal, y luego, durante el din de semana, mayormente el domingo, se pone elegante y luce sus mejores galas. El político profesional, no. De lunes a viernes, usa como uniforme habitual de trabajo el traje y la corbata, dejando para el sábado y el domingo los vaqueros y el jersey de punto tan sport. Ayer Casado, con más razón porque estaba entre los jóvenes aunque sobradamente preparados del PP. De los que fue su líder, cuando la moda todavía no era presumir de máster.