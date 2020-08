Equilibrios

Lo que llama poderosamente la atención de estos tres hermosos pajaritos asiáticos, con cierto parecido a nuestros verderoles, no es su indiscutible belleza –que también, pero resulta evidente–, sino su habilidad para posarse sobre una pequeña rama sin apenas peso y no doblarla ni un milímetro. Lo consiguen gracias a la maestría de la que hacen gala en un difícil juego de posturas –véase la contorsión del que está más arriba– similar al que estamos acostumbrados a ver a los regatistas. El rey Juan Carlos I, por ejemplo, sentado e inmóvil en un rincón del velero, hacía parecido contrapeso para que no se hundiera el Bribón –¡qué nombre de barco más oportuno!–. Al final zozobró él, tal vez porque se movieron los otros.