Espectáculo

Aunque el autor de la foto indica escuetamente que es un amanecer en las Rías Baixas y se intuye el puente de Rande en primer término, al lector le puede entrar la duda de si estamos ante una imagen tomada a primera hora del día o una más de las maravillosas puestas de sol que se puede ver en Galicia. Se crea todavía más confusión no poder apreciar la silueta de las Cíes, que nos sacarían de dudas, y esa lengua de agua complica todavía más las cosas. Sea de una manera o de la otra, que no es la contraria en este caso, solo nos resta disfrutar de la imagen fotográfica y lamentarnos no haber sido testigos del momento. Coincidiremos todos en que es una instantánea digna de ser destacada y ocupar lugar preferente. Por cierto, aclarado queda que es una puesta del sol.