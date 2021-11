Espíritu navideño

Valladolid se suma a las ciudades que dan precipitadamente la bienvenida a la Navidad, en esto hay que reconocer que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, abrió muchas mentes. La Navidad es una época de sentimientos entrañables que todo ciudadano de bien querrá ver iluminados en los espacios públicos en los que transcurre su vida. Pero de buenos sentimientos no se vive, tienen que ir acompañados de una existencia digna, cosa que en la España actual no pasa en un porcentaje muy alto de la sociedad. La Navidad perfecta sería que estos políticos, aparte de llenar las ciudades de luces de colores, procuraran una protección para los ciudadanos que peor lo pasan. Para que no sean presa de la desesperación.