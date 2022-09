Está claro...

que se impone poner en marcha planes sostenibles para el reparto de mercancías, sobre todo en ciudades con cascos históricos como Santiago. Suena bonito, pero no acabamos de verlo, la imagen es elocuente. Aunque cada vez se compra más online y en teoría debería reducirse la venta presencial, lo cierto es que todos los días nos despertamos con camiones de reparto invadiendo la zona monumental, un problema que parece irresoluble. Conviene orar a todos los dioses para que la llamada plataforma intercambiadora de mercancías, que finalmente se construirá cerca de Mercagalicia, sea una realidad pronto, aunque los pronósticos no son buenos. Fijémonos en Sevilla, una base distribuidora, vehículos eléctricos y zonas de carga de baterías. No hay que crear más plazas sino gestionarlas con mayor eficiencia. Raxoi tiene la palabra.